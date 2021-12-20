Порошенко обвинили в госизмене

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене.

Об этом сообщил в понедельник на брифинге экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

«Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение (обвинение) в государственной измене», — сказал Турчинов (цитата по ТАСС).

По словам экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны, Порошенко вернется в Украину после проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска.

Он убежден, что дело против Порошенко «превратится в фарс так же, как и все предыдущие». «Властям было точно известно, что лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко собирается отъехать на заранее запланированные встречи с Вселенским патриархом, а также с европейскими лидерами, которые будут проходить именно в эти дни. Учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называлось «немедленное вручение» очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос», — заявил Турчинов.

Соратник экс-президента считает все обвинения против Порошенко несостоятельными. «Сегодня властные силовики, зависимые, подконтрольные люди рассказывают о подозрении в этом сфабрикованном деле. Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за два последних года в Украине полностью разрушена энергетическая безопасность нашего государства, которую обеспечил президент Порошенко и правительства в 2015, 2016, 2017, 2018 годах, когда страна не покупала российский уголь, когда страна не покупала российский газ», — заявил он.

Адвокат экс-президента Илья Новиков сообщил, что Порошенко вызван на допрос на 23 декабря по делу о госизмене с поставками угля с Донбасса. «Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали), и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения «по делу о поставках угля из ДНР» и повестку на допрос на 23 декабря», — написал он в Facebook.

Пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины также сообщила, что «пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР (Луганской и Донецкой народных республик)». В ГБР уточнили, что он «подозревается в покупке за государственные средства угля у ДНР и ЛНР».

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, комментируя дело против Порошенко, отметил, что «в то время [2014-2015 гг.] ситуация была сверхсложной, было военное обострение, и в этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность». По словам Турчинова, обвинение Порошенко подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, которая находится в командировке в США, а ее заместитель Алексей Симоненко.

Госбюро расследований намеревалось вызвать Порошенко на допрос в понедельник. Однако в минувшую пятницу следователи ГБР не смогли вручить ему повестку. Бывший глава государства проигнорировал следователей, сел в машину и уехал. Вечером того же дня Порошенко покинул Украину. Его партия «Европейская солидарность» сообщила, что лидер отбыл «в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу». Уточнялось, что в Турции он встретится с Варфоломеем, а 20-21 декабря в Польше примет участие в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО».

Указанное дело касается якобы незаконных поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий в конце 2014 — начале 2015 года. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Порошенко стал уже четвертым подозреваемым по статьям о госизмене и финансировании терроризма. По «делу об угольной госизмене» проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также бизнесмен Сергей Кузяра.