Эрдоган: Турция не отдаст свою экономику и политику в заложники внешним силам

Попытки заставить Турцию отказаться от достижения намеченных целей посредством финансовых манипуляций и искусственного завышения цен обречены на провал. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

“Те, кто полагают, что могут заставить Турцию свернуть с ее пути с помощью валютных спекуляций, завышения цен и давления в вопросе процентных ставок, ошибаются”, — сказал, в частности, турецкий лидер (цитата по «Анадолу»).

Глава государства подчеркнул, что Турция “больше не будет страной, которая отдает свою экономику и политику в заложники внешним силам посредством программ МВФ”.

Президент Эрдоган рассказал о мерах, разработанных правительством в целях обеспечения стабильности финансовой системы страны.