Глава ВОЗ ждет окончательной победы над ковидом

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник призвал в следующем году окончательно победить коронавирус COVID-19.

«2022 должен стать годом, когда мы положим конец пандемии», — приводит «Интерфакс» слова главы ВОЗ.

Говоря о приближающемся Рождестве и Новом годе, Гебрейесус призвал дважды подумать, прежде чем принимать решение о праздновании. По его словам, лучше отменить мероприятия «сейчас и отметить праздники позже, чем отметить сейчас и горевать позже».

«Все мы хотим провести время с друзьями и семьей. Все мы хотим вернуться к нормальной жизни», — добавил он, указав, что для этого всем необходимо «обеспечивать свою защиту» на фоне роста заболеваемости, в частности из-за штамма «омикрон».

При этом гендиректор ВОЗ подчеркнул, что для окончания пандемии в 2022 году необходимо положить конец «несправедливому» доступу к вакцинам. В последние месяцы он неоднократно критиковал наиболее благополучные страны за то, что они интенсивно вакцинируют собственное населения и при этом — недостаточно делятся с более бедными государствами.