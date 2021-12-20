Германия подтвердила задержание экс-главы Генштаба ВС Грузии

Правоохранительные органы ФРГ подтверждают задержание экс-главы Генштаба Вооруженных сил Грузии Георгия Каландадзе.

Об этом сообщил старший прокурор земли Бранденбург Александер Рот.

«В рамках полицейского пограничного контроля при выезде 19 декабря был остановлен 41-летний гражданин Украины и Грузии. Поскольку проверка показала, что в отношении мужчины был выдан международный ордер на арест, сотрудники полиции взяли его под стражу», — сообщил Рот (цитата по ТАСС).

«Как планируется, перед судьей он предстанет во второй половине дня понедельника», — уточнил он.