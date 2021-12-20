В Загребе появится служба беспилотного такси

Загреб станет первым в мире городом, в котором появится служба беспилотного такси. Ее собираются запустить к 2024 году, пишет «Евро пульс».

Беспилотные электромобили будут управляться удаленно с помощью искусственного интеллекта: в его задачи войдет формирование маршрута и анализ данных со встроенных камер и датчиков. C помощью датчиков беспилотное такси сможет сканировать проезжую часть и отслеживать неподвижные и движущиеся объекты.

Первый рабочий прототип беспилотного такси для будущего сервиса покажут публике в конце этого года.