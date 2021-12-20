Немецкого посла вызвали в МИД России

Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр вызван в российский МИД.

«20 декабря в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Г. фон Гайр», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что ему был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением правительства ФРГ об объявлении персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии.