Акар подтвердил готовность Турции стать посредником между Россией и Украиной

«Мы выступаем за скорейшее устранение мирным путем, путем переговоров напряженности между Россией и Украиной, Россией и НАТО, за создание атмосферы благополучия и стабильности».

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в понедельник на заседании с участием начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера и командующих соединений.

Он отметил, что Турция готова оказать всяческую поддержку в этом плане: «Считаем, что стороны должны избегать противостояния и основываться на букве международного права. Мы доводим свою позицию до всех сторон. Считаем, что страны региона должны стремиться к миру и стабильности. Анкара готова вносить вклад в этот процесс» (цитата по «Анадолу»).

Глава оборонного ведомства привлек внимание к последнему витку эскалации в Черноморском регионе, подчеркнув, что Анкара выступает против кризисных процессов.