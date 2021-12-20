Саакашвили поблагодарил Маргвелашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил экс-главу государства Георгия Маргвелашвили за занимаемую им проактивную позицию.

«Я благодарен Георгию Маргвелашвили за занимаемую им проактивную позицию и готов встретиться с ним в любое время для разговора о путях преодоления кризиса и о будущем нашей страны», — цитирует Саакашвили «Грузия Online».

Он также обратился к властям с призывом не создавать преград четвертому президенту Грузии.

Помимо этого, Саакашвили сообщил, что он приветствует начало диалога лидеров «Единого национального движения» с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили.