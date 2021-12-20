Экс-кандидат в президенты Египта опасается за свою жизнь после кибератаки

Экс-кандидат в президенты Египта и владелец оппозиционного телеканала Al-Sharq TV Айман Нур заявил, что опасается за свою жизнь. Поводом для этого стала серия кибератак, сообщает Middle East Monitor.

Служба Citizen Lab по надзору за кибербезопасностью, базирующаяся в Торонто, сообщила, что Нур стал мишенью двух шпионских программ: Pegasus производства израильской NSO, и Predator европейской компанией Cytrox.

В Citizen Lab считают, что покупателем Cytrox является правительство Египта. Кроме Нура аналогичной атаке подвергся оппозиционный египетский журналист, личность которого не раскрывается.

Сам Айман Нур рассказал, что заподозрил неладное из-за того, что его iPhone «несколько раз выключался, а иногда сильно нагревался».

«Я отправил содержимое своего телефона в британскую компанию в Лондоне, которая связалась с Citizen Lab. Несколько месяцев спустя Citizen Lab подтвердила, что два шпионских ПО взломали мой iPhone», — рассказал политик.

По его словам, после взлома телефона арабский телеканал опубликовал записи разговоров, которые Нур назвал «приписываемыми ему». Кроме того, в прямом эфире звучали призывы убить Нура «любому египтянину, который может его найти».

Он также сравнил себя с саудовским журналистом Джамалем Хашукджи, убитым в 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, которого он назвал своим другом.