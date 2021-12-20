Представители США и России обсудили гарантии безопасности



Помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили гарантии безопасности. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, помощники лидеров продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что беседа носила деловой и прагматичный характер. Кроме того, Кремль и Белый дом условились о продолжении контактов.