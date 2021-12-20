Отец погибшей Хатчинс считает, что Болдуин частично виноват в убийстве



Отец оператора Галины Хатчинс, застреленной на съемках фильма Ржавчина, считает актера и продюсера ленты Алека Болдуина частично виновным в ее смерти. Об этом Анатолий Андросович заявил британскому таблоиду The Sun.

«Понять поведение Алека я не могу. Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер – это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела», – подчеркнул отец погибшей.

По его словам, Болдуин явно произвел выстрел. Поэтому неясно, почему актер «не может понести частичную ответственность» за смерть его дочери.

Напомним, 21 октября во время съемок одной из сцен фильма Ржавчина на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором оказался боевой патрон, ранив оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу.

В итоге Галина скончалась от полученных травм, а Джоэла в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Позже в интервью телеканалу ABC актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера и выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.