Британия разрешила Гуайдо подать апелляцию по делу о венесуэльском золоте



Верховный суд Великобритании разрешил лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо подать апелляцию по ряду пунктов на решение нижестоящей инстанции по делу о венесуэльском золоте, хранящемся в Банке Англии. Об этом говорится в вынесенном в понедельник постановлении судебного органа.

Председатель Верховного суда Великобритании Роберт Рид, лично рассматривавший дело, указал, что позволит адвокатам Гуайдо «частично подать апелляцию» на решение нижестоящей судебной инстанции, которая ранее поставила под сомнение право оппозиционера на доступ к венесуэльскому золоту. Как отметил судья, просьба представителей лидера венесуэльской оппозиции о рассмотрении возможности подачи апелляции была одобрена потому, что британское правительство однозначно признает именно Гуайдо в качестве временного главы Венесуэлы, а не президента этой страны Николаса Мадуро, передает ТАСС.

В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть часть золота, но получало отказ от банка. Так, в 2018 году Банк Англии отказался возвратить Венесуэле золотые слитки на сумму £420 млн (около $575 млн по текущему курсу) из-за опасений, что Мадуро может «захватить золото, которое принадлежит государству», и использовать его в личных интересах. В свою очередь власти Боливарианской Республики утверждают, что хотят перечислить эти средства Программе развития ООН для получения от организации помощи в виде лекарств, медоборудования и продуктов питания.

Летом 2019 года Высокий суд Лондона признал Гуайдо безоговорочным президентом южноамериканской страны, тем самым фактически лишив правительство Мадуро доступа к слиткам общей стоимостью более $1 млрд. Однако уже в октябре того года Апелляционный суд Англии отменил это постановление. Как говорилось в судебном вердикте, датированное февралем 2019 года заявление занимавшего тогда должность министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о признании Гуайдо и.о. президента Венесуэлы было «двусмысленным», поскольку в нем не содержалось прямого утверждения о том, что «британское правительство не признает Мадуро».

Юристы Гуайдо решили оспорить соответствующее постановление в Верховном суде Великобритании в июле 2020 года. При этом в преддверии слушаний МИД Соединенного Королевства выступил с заявлением, что Лондон признает Гуайдо «как единственного человека, который обладает полномочиями действовать от имени Венесуэлы в качестве главы государства». Таким образом, в понедельник Верховный суд Великобритании удовлетворил требования представителей Гуайдо. Окончательное решение о том, кому же достанется венесуэльское золото, будет принято позднее.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились большинство стран Группы Лимы, Организация американских государств, ряд стран ЕС, Великобритания. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.