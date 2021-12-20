Брижит Макрон подаст жалобу на распространителей слухов о том, что она трансгендер



Супруга президента Франции Брижит Макрон намерена подать жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что первая леди страны была мужчиной и сменила пол.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в ее окружении.

Как отмечается, слухи распространяются в социальных сетях при активной поддержке сторонников правых сил. Утверждается, что супруга Макрона в действительности является трансгендером, поскольку была рождена мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди).

Установлено, что впервые эта информация появилась в журнале Faits & Documents, близком к конспирологическим кругам.

Супруга Макрона Брижит была его учительницей французского языка. Она старше своего избранника на 24 года. Общих детей у пары нет, но Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.