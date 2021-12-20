Глава делегации РФ: Россия даст военный ответ, если НАТО будет наступать на «больные точки»



Россия даст военный ответ, если НАТО продолжит наступать на «больные точки». Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По его словам, сейчас в отношениях Российской Федерации и Североатлантического альянса наступает момент истины.

«Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России», — сказал Гаврилов.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что позиция США в диалоге России с НАТО по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе будет определяющей.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США. Согласно документам, стороны обязуются не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.