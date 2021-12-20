ОИС создаст Фонд гуманитарной помощи Афганистану



Организация исламского сотрудничества (ОИС) приняла решение о создании Гуманитарного целевого фонда для оказания помощи Афганистану.

Соответствующая резолюция была единогласно принята на Внеочередной сессии Совета министров иностранных дел ОИС в Исламабаде, передает «Анадолу».

Документ предусматривает отправку гумпомощи в Афганистан, в том числе в партнёрстве с другими международными сторонами.

Авторы резолюции обратились с призывом к Исламскому банку развития ввести в действие Целевой гуманитарный фонд к первому кварталу 2022 года.

ОИС также призвала государства-члены организации, исламские финансовые структуры, доноров и других международных партнёров к внесению взносов в Целевой гуманитарный фонд для Афганистана и предоставлению этой стране гуманитарной помощи.