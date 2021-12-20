С бывшего президента Кыргызстана сняли обвинения по делу «Кумтора»

С бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева сняли обвинения по делу о разработке золоторудного месторождения «Кумтор». Об этом сообщает портал 24.kg.

Соратник экс-главы государства Бекболот Талгарбеков заявил, что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

У Аскаева нет ни одной акции в Centerra Gold Inc., которая занималась разработкой месторождения, подчеркнул Талгарбеков. Соглашение по «Кумтору» готовила государственная комиссия, в которую входили представители «Кыргызалтына», правительства и парламента, эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда дали положительное заключение. «Аскар Акаев ранее посчитал своим упущением, что не проверил и доверился госкомиссии, и попросил прощения у народа», — добавил Талгарбеков.

При этом он подчеркнул, что если в ходе следствия к Акаеву возникнут какие-то вопросы, его вновь могут вызвать как свидетеля. Экс-президент прилетал в Бишкек на допрос в августе и декабре.