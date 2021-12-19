Что представляли из себя древние океаны

Исследователи из Йельского университета (США) пришли к заключению, что древние океаны Земли, по всей вероятности, были значительно более солеными, чем в настоящее время. Такое открытие способно привести к новому пониманию развития на нашей планете климата, атмосферы и жизни, пишет Phys.org.

Ученые полагают, что содержание соли в океанах в течение первых 500 миллионов лет существования Земли достигало 7,5 процентов. Для сравнения, современные океаны содержат около 2,5% соли.

«Это только начало расшифровки химического состава древнего океана, так как есть много других неизвестных, но теперь у нас есть прочный фундамент, на который можно опираться», — отметил руководитель исследования Джун Коренага (Jun Korenaga).