Число жертв супертайфуна на Филиппинах достигло 169 человек

Число жертв в результате супертайфуна «Раи» на Филиппинах возросло до 169 человек. Об этом пишет Manila Times со ссылкой на данные властей.
По их данным, наибольшее число погибших зафиксировано в регионе Центральные Висайи — 129 человек, 22 — в регионе Западные Висайи, 10 — в регионе Карага, семеро — в Северном Минданао, еще один — на полуострове Замбоанга.
Typhoon Odette in Santo Domingo, Albay #Philippines #OdettePH pic.twitter.com/DBa3isSbZq
— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) December 16, 2021