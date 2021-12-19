Число жертв супертайфуна на Филиппинах достигло 169 человек

Число жертв в результате супертайфуна «Раи» на Филиппинах возросло до 169 человек. Об этом пишет Manila Times со ссылкой на данные властей.

По их данным, наибольшее число погибших зафиксировано в регионе Центральные Висайи — 129 человек, 22 — в регионе Западные Висайи, 10 — в регионе Карага, семеро — в Северном Минданао, еще один — на полуострове Замбоанга.