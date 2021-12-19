Пожар на российской шахте (обновлено)

Эвакуация горняков на шахте им. Рубана в Кузбассе завершена, сообщили «Интерфаксу» в администрации шахты в воскресенье.

«На поверхность выведено 128 горняков, это все, кто был в шахте, несмотря на то, что номинально смена составляет 140 человек», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, медпомощь никому не потребовалась.

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Из шахты имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе, где произошло ЧП, вывели 120 человек. Под землей остаются ещё восемь горняков, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

«По уточнённым данным, в шахте находились 128 человек, 120 из них вышли на поверхность. Эвакуация продолжается», – говорится в сообщении.

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В шахте имени А.Д. Рубана в Кузбассе произошел пожар. О этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«Пожар в забое произошел в шахте имени А.Д. Рубана, 128 горнорабочих выводятся на поверхность,» — уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании заявили, что в шахте «произошло нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, горняки выходят на поверхность».

Как стало известно в минувший понедельник, на шахтах Кемеровской области выявили более двух тысяч нарушений, по которым открыли 837 административных дел. Из них — 346 касаются нарушений нормативов по охране труда.