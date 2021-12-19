В Нидерландах запретили продавать гаджеты, «защищающие» от 5G

«Квантовые кулоны», «ионные ожерелья» и другие товары, которые описываются как «средства защиты от влияния мобильной сети 5G», излучают радиацию и опасны для здоровья, предупредило ведомство Нидерландов по ядерной безопасности и защите от радиации ANVS, сообщает ВВС.

Ведомство опубликовало список из десяти так называемых «защитных» аксессуаров, имеющихся в свободной продаже, которые по результатам исследований оказались радиоактивными.

«Измерения показали, что уровень радиации от этих конкретных предметов низкий. Однако если человек носит их продолжительное время (круглые сутки в течение года), он потенциально подвергает себя вредному излучению, превышающему жесткую норму, действующую в Нидерландах», — говорится в заявлении ведомства.

ANVS призвало владельцев «квантовых кулонов», «браслетов здоровья», масок для сна и колье с «отрицательно заряженными» ионами немедленно прекратить ими пользоваться и убрать их в безопасное место.

Нидерландское ведомство планирует вскоре выпустить инструкции по безопасному возвращению радиоактивных предметов.

Ведомство обратилось к компаниям, торгующим протестированными им предметами на территории Нидерландов, с требованием немедленно убрать их из продажи на основании того, что распространение товаров, излучающих опасный уровень радиации, запрещено по закону. Эти продавцы теперь также должны связаться со своими покупателями и оповестить их о потенциальном риске для здоровья.

В список ANVS вошли десять протестированных товаров, в числе которых — браслет, кулон и маска для сна с турмалином бренда Energy Armor, силиконовые браслеты для взрослых и детей бренда Magnetix, «квантовый кулон» и «браслет здоровья» «Nero».

Подобные предметы уже долгое время продаются в интернете как средства альтернативной медицины и источники «биоэнергии» с длинным списком обещанных эффектов: от «улучшения кровообращения и обмена веществ» до «защиты от электрических приборов».

Но в последние годы рынок особенно разросся, когда производители стали позиционировать эти аксессуары как способ защиты от системы мобильной связи 5G, на страхе которой построено немало теорий заговоров.

В мае 2020 года управление по торговым стандартам в Британии остановило продажу флэш-драйва ценой в 339 фунтов (около 450 долларов), который позиционировался в интернете как «защитное средство от вреда 5G». А в интернет-магазине Amazon можно было купить некие наклейки, якобы защищающие от радиации.

Научных доказательств того, что мобильная связь 5G и связанная с ней инфраструктура могут иметь пагубное влияние на здоровье людей, на данный момент нет.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что на основании имеющихся исследований мобильная связь является безопасной, и 5G мало чем отличается с точки зрения потенциального воздействия на здоровье от 4G или 3G.

В 2022 году ВОЗ планирует опубликовать результаты более подробного исследования о рисках для здоровья от мобильных сетей разных частот, включая 5G.

Мобильные сети используют не ионизирующие радиоволны, которые не оказывают влияния на ДНК. Несмотря на это, сторонники теорий заговоров за время пандемии десятки раз поджигали вышки 5G в Европе и Британии, считая, что они вредят здоровью людей и, в частности, распространяют коронавирус.