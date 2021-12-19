Рафаэль Гусейнов получил премию правительства РФ

Наш соотечественник, секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов награжден премией правительства РФ в области средств массовой информации за 2021.

Распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина премия в области средств массовой информации за 2021 год присуждена девяти представителям СМИ и 11 журналистским коллективам.

Рафаэль Гусейнов награжден за «точные и выверенные публикации о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне в известных федеральных изданиях».

Р.Гусейнов отметил: «Для меня эта премия важна еще и потому, что мой отец — полковник Джагид Гусейнов прошел всю войну, а после войны был одним из семи азербайджанцев, закончивших Военно-политическую академию в Москве. На фронт из села Малыбейли Шушинского района также ушли два его брата, которые погибли в Крыму. Старшая сестра моей мамы Зайнаб, студентка Ленинградской сельхозакадемии, погибла в блокаде Ленинграда», — сказал Р.Гусейнов, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ. Он добавил, что сейчас работает над книгой о Второй Мировой войне.