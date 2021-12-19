Турецкая дипмиссия скорбит в связи с гибелью граждан Азербайджана в ДТП

Посольство Турции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью двух граждан Азербайджана в результате ДТП в районе Сарыкамыш провинции Карс.

Об этом говорится в публикации посольства в Twitter.

«В результате ДТП с участием автобуса, произошедшего в районе Сарыкамыш провинции Карс, погибли 4 человека, двое из которых были гражданами Азербайджана. Упокой Аллах души погибших, соболезнуем их близким и желаем терпения, а раненым — скорейшего выздоровления», — говорится в соболезновании посольства.