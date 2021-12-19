Еврейские поселенцы атаковали десятки домов палестинцев

Еврейские поселенцы за последние два дня напали на 40 домов палестинцев в городе Наблус на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил агентству «Анадолу» ответственный по вопросам поселений на севере Западного берега реки Иордан Гассан Даглас.

По его словам, еврейские поселенцы продолжают нападать на палестинцев на оккупированных землях.

За последние два дня поселенцы напали на 40 домов палестинцев в городе Наблус, нападения также часто происходят в прилегающих к городу селах, сказал он.

По словам Дагласа, поселенцы применяют оружие, забрасывают палестинцев камнями и бьют палками.

Администрация президента Палестины накануне заявила, что значительный рост нападений еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу приведет к эскалации насилия.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что с января по ноябрь еврейские поселенцы совершили 427 нападений на Западном берегу, в том числе в Восточном Иерусалиме.