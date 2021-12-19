Один из азербайджанцев, раненных в ДТП в Турции, находится в критическом состоянии

Ранее сообщалось, что в результате аварии пассажирского автобуса, следовавшего из Игдыра в Стамбул вечером 18 декабря в поселке Сарыгамыш города Карс, двое из 24 граждан Азербайджана, находившихся в автобусе, погибли, а 14 получили ранения.

Один из 14 раненых находится в критическом состоянии. 13 раненых были отпущены домой после оказания медицинской помощи.

Об этом сообщил генеральный консул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев, пишет АПА.

По словам Гулиева, в результате ДТП погибли жительницы Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Гамар Ниязова (2002 г.р.) и Фазиля Исмаилова (1961 г.р.): «После завершения юридических процедур в связи с погибшими их тела будут отправлены в Нахчыван».