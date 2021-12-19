В Пакистане в результате теракта погиб человек, еще десять ранены

На юго-западе Пакистана произошел теракт. Погиб один человек, еще десять, из них три женщины и семь мужчин, получили ранения, сообщает Синьхуа.
Террористы привели в действие взрывное устройство на рынке в городе Кето в провинции Балохистан. Бомба была установлена в припаркованном на рынке мотоцикле.
Правоохранители отмечают, что из-за аномально низкой температуры воздуха работа рынка была прекращена ранее, что помогло уменьшить количество жертв.
Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за теракт.