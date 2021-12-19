Bloomberg: Президентство Байдена — большой подарок для Путина



Пока что президент США Джозеф Байден относился к главе России Владимиру Путину гораздо более благосклонно и мягко, нежели было обещано во время предвыборной кампании. Из-за этого сам глава Белого дома, как и вся партия демократов оказались в весьма неловком положении. Почему же высшая власть США «потакает» Путину? Ответить на этот вопрос пытается обозреватель Эли Лейк в статье для агентства Bloomberg (США).

Американскому эксперту кажется, что Байден попросту неспособен дать решительный ответ и серьезно выступить против Российской Федерации в украинском вопросе, а также по другим направлениям противостояния, передает портал Politobzor.

Поведение Байдена бросает тень на добрую половину политического истеблишмента Соединенных Штатов, который «делегировал» ему не только права, но и обязанности в отношениях с Россией. Собственно говоря, в какой-то мере можно утверждать, что Байден победил экс-президента Дональда Трампа именно на антироссийской риторике и вот весь мир наблюдает совершенно другого Байдена, сокрушается эксперт.

По ее мнению, заслуживает всяческого порицания также недальновидная практика применения жестких мер в отношении РФ уже после того, как «агрессия» или иное незаконное действие Москвы состоялось.

«Да и вообще, после одиннадцати месяцев президентства Байдена ни одна жесткая линия не проявилась. Такое поведение – не умиротворение», — сетует Эли Лейк.

Она также предупреждает администрацию в Вашингтоне, что «восточноевропейские партнеры» США уже буквально ропщут и разочарованы решением Байдена отказаться от проведения решительной и воинственной политики против России. Тут упоминается и фактическое разрешение на достройку «Северного потока-2», и отказ Вашингтона от предоставления Украине военной помощи на сумму в 200 миллионов долларов, несмотря на разрешение Конгресса и прочие «нежные» реверансы в сторону Москвы. Особенно не нравятся эксперту попытки Белого дома по наущению РФ давить на Киев с целью предоставить статус сепаратистам Донбасса в соответствии с «минским процессом».

Резюмируя, эксперт пытается поймать администрацию Байдена на нелогичности. Однажды демократы сделали ставку в борьбе с Трампом на дело «рашагейта», а самого бывшего президента обвинили в том, что «его президентство было подарком для Путина».

«Однако, как выяснилось, все обстоит совсем наоборот – как раз президентство Байдена является большим подарком для Путина»- пишет Лейк.