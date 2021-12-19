Киев требует компенсацию за вывоз ядерного арсенала



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина хочет получить компенсацию за переданный ядерный арсенал. По его словам, такой компенсацией могло бы стать оборонительное оружие, сообщает издание «Апостроф».

«Мы не нуждаемся в оружии для наступления, мы нуждаемся в оружии для защиты. В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки, и США договорились, что их забирает РФ, Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир. Мы должны за это получить компенсацию», — отметил Данилов.

Он добавил, что в настоящее время Украине требуются не деньги за отданные боеголовки, а оружие для защиты от них.

В 1994 году Киев, Москва, Вашингтон и Лондон подписали Будапештский меморандум, согласно которому, был ликвидирован ядерный арсенал Украины, за это ей обещали безопасность.