Спутник Türksat 5B запущен на орбиту



Новый телекоммуникационный спутник Турции Türksat 5B успешно запущен в космос. Запуск был осуществлен с базы на мысе Канаверал во Флориде, США (Cape Canaveral Space Force Station, CCSFS) в 06:58 по турецкому времени.

Спутник на орбиту выведет ракета-носитель Space X Falcon 9.Новый спутник Türksat 5B станет самым мощным в парке спутников Türksat.

Türksat 5B был создан европейской корпорацией Airbus D&S и входит в категорию спутников с высокой пропускной способности (High Throughput Satellite — HTS).

Помимо Турции в зону покрытия Türksat 5B войдут весь Ближний Восток, Персидский залив, Красное море, Средиземное море, Северная и Восточная Африка, Нигерию, Южная Африка и ее ближайшие соседи.

Благодаря полезной нагрузке в ​​Ku-диапазоне с возможностью многократного использования частот и многолучевого покрытия Türksat5B обеспечит общую пропускную способность более 55 Гбит/с.

