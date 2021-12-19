Чавушоглу: Убийство посла Карлова не разрушило дружбу Москвы и Анкары

«Прошло пять лет после гибели посла Андрея Карлова в результате коварного убийства. Нападение на посла Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу. Однако Турция и Россия не попали в эту ловушку. Поэтому те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы», — сказал турецкий министр.

Он добавил, что нападение на Карлова было террористическим актом. «Терроризм в его бесчеловечной жестокости не имеет расы, религии, языка. Турция лучше всех понимает эту боль, так как в недавнем прошлом потеряла наибольшее число дипломатов, ставших жертвами террора, убитых в 1970-80-е годы боевиками Армянской секретной армии освобождения Армении — ASALA», — сказал Чавушоглу.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.