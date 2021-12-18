BBC: британская разведка планировала вывезти Николая II из России

Разведка Великобритании разрабатывала несколько планов эвакуации российского императора Николая II с семьей из России после его отречения от престола 2 марта 1917 года. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на недавно рассекреченные документы спецслужб и обнародованные записи из королевских архивов.

Король Великобритании Георг V приходился двоюродным братом и Николаю II, и его жене Александре, что объясняет такое внимание к семье Романовых. Кроме того, Россия и Великобритания были союзниками в Первой мировой войне.

По данным издания, уже 19 марта британский генерал Джон Хэнбери-Уильямс встретился с матерью императора Марией Федоровной. Они сошлись на том, что Николай II должен как можно скорее покинуть Россию.

При этом Мария Федоровна выступала за то, чтобы российского императора эвакуировали на ее родину — в Данию. Она опасалась, что в случае длительного путешествия его корабль потопят немецкие подлодки. Генерал при этом заверил ее, что сможет обеспечить безопасность отрекшегося царя и вызвался лично сопровождать Романовых. Мать Николая II согласилась, и британский посол в России Джордж Бьюкенен начал переговоры с временным правительством.

Однако для реализации этого плана необходимо было убедить самого императора уехать. Согласно записям из его дневника, он хотел остаться, перебраться в Крым и жить там до конца своих дней в некоем почетном статусе. Также требовалось окончательное подтверждение операции из Лондона, и понимание, как вывезти Романовых в обход вооруженных отрядов большевиков.

В итоге промедление и нерешительность британского правительства и короля Георга V привели к тому, что Великобритания не осуществила эту операцию, и 17 июля 1918 года Николай II с женой, детьми и прислугой был расстрелян в Екатеринбурге.