Омикрон-штамм коронавируса выявили в 89 странах

Штамм коронавируса «омикрон» выявили почти в 90 странах мира, следует из заявления Всемирной организации здравоохранения.

«По состоянию на 16 декабря 2021 года вариант «омикрон» был обнаружен в 89 странах во всех шести регионах ВОЗ», — говорится в документе.

По данным ВОЗ, этот штамм распространяется значительно быстрее «дельты» в странах с документально подтвержденной передачей вируса внутри сообществ. Так, число случаев там увеличивается вдвое за полтора — три дня.

Кроме того, высокая скорость характерна для стран с высоким уровнем популяционного иммунитета, точные причины этого специалисты пока не установили.