Всемирный банк одобрил выделение Украине €300 млн на поддержку реформ

Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение Украине транша в €300 млн на поддержку реформ, направленных на экономическое восстановление страны. Об этом сообщила поздно вечером в пятницу пресс-служба банка, передает ТАСС.

«Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня одобрил предоставление Украине €300 млн в рамках «Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления» в поддержку реформ, имеющих критическое значение для экономического восстановления и роста страны, а также для смягчения последствий пандемии», — сказано в сообщении. Как отмечается в пресс-релизе, данная программа, в частности, нацелена на поддержку реформ, способствующих демонополизации экономики, укреплению антикоррупционных институтов, земельных и кредитных рынков, а также системы социальной защиты пожилого населения в связи с последствиями пандемии.

В ВБ уточнили, что первый транш в $350 млн в рамках упомянутой программы содействия политике развития был одобрен в июне 2020 года.