Нидерланды уходят на жесткий карантин из-за омикрон-штамма

Жесткий карантин вводится в Нидерландах, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение варианта коронавируса «омикрон». Об этом заявил на пресс-конференции и.о. премьер-министра страны Марк Рютте, передает ТАСС.

«Нидерланды опять вынуждены закрыться, — сказал он. — Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом».

Профессиональные спортивные соревнования продолжатся, но без зрителей, как и было до этого. Все учебные заведения также будут закрыты. Жителям настоятельно рекомендуется работать дома и принимать не более двух гостей в день. Исключение составят лишь Рождество и Новый год, когда можно будет принимать до четырех человек.