Экс-министр финансов Болгарии пытался выехать из страны на угнанном в России автомобиле

Бывший министр финансов Болгарии Владислав Горанов пытался пересечь границу между Болгарией и Сербией на арендованном автомобиле, фигурирующем в списке угнанных. Об этом сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на МВД страны.

Машины была объявлена в розыск российским подразделением Интерпола. Сам министр пояснил, что купил автомобиль в рассрочку у популярной лизинговой компании. Транспортное средство было задержано. Проводится расследование.

Через несколько часов после инцидента Горанов пересек границу на другой машине.