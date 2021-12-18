В Германии признали «Северный поток – 2» геополитической ошибкой

В правительстве Германии, несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца о том, что «Северный поток – 2» не имеет отношения к политике, отнесли проект к «геополитическим ошибкам страны». Об этом заявил вице-канцлер, глава Министерства экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает «Газета.ру».

«Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против него. Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством», — приводит слова политика газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Хабек считает, что СП-2 не соответствует правилу Европейского союза — так называемого «анбалдинга». Оно предполагает, что компании, которые занимаются добычей ресурсов, не могут заниматься их транспортировкой. Считается, что это правило направлено на обеспечение честной конкуренции на рынке и направлено на создание условий, чтобы компании не создавали препятствие конкурентам к доступу к инфраструктуре.

Иными словами, для процессов добычи и транспортировки необходимы разные организации. Это ключевое противоречие, вызвавшее сомнения по поводу СП-2.

«Это условие не выполнено. При старом правительстве ФРГ оказывалось большое политическое давление в вопросе разрешения «Северного потока – 2», и, несмотря на это, он не введен в эксплуатацию», — считает вице-канцлер.

Он также практически исключил, что СП-2 будет запущен в случае военного конфликта между Россией и Украиной.

«Любая новая военная агрессия не может остаться без жестких последствий. Здесь не может быть запретов в плане обдумывания тех или иных мер», — добавил он.