Талибы исключили возможность военного сотрудничества с США в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» исключает возможность сотрудничества с США в военной сфере. Об этом заявил Абдул Салам Ханафи, который был назначен талибами на должность заместителя председателя временного кабинета министров страны, передает ТАСС.

«Американцы видят серьезные экономические трудности, с которыми сталкивается афганский народ, но все равно продолжают блокировать государственные резервы Афганистана. <…> Мы никогда не допустим сотрудничества с американцами в военной сфере, а оказываемая нам помощь с их стороны будет носить только гуманитарный характер», — указал представитель радикалов на встрече с заместителем посла Ирана в Кабуле Саидом Хасаном Мортазави, сообщило Национальное радио и телевидение Афганистана (RTA).