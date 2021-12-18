В Лондоне объявили ЧП из-за роста числа заражений «омикроном»

Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение на фоне роста заражений штаммом коронавируса «омикрон».

«Я принял решение после консультации с коллегами объявить с сегодняшнего дня чрезвычайное положение», — сказал он в эфире Sky News.

«Мы чрезвычайно обеспокоены огромным всплеском случаев «омикрона» — в последние 24 часа мы наблюдали самое большое число заражений с начала пандемии (по стране — прим.ред.)», — пояснил Хан.

По его словам, растёт и число госпитализаций, что влечёт за собой нехватку медперсонала.

По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений COVID-19 (максимальный показатель за пандемию). Общее число заражений штаммом «омикрон» на 18 декабря превышает 24 тысячи.