Киев принял экстренные меры в связи с недостатком угля в стране

В Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины, приняли решение о переводе Луганской ТЭС с угля на газ из-за дефицита ископаемого ресурса. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Украины.

«Возможность замещения угля газом в первую очередь внедрена именно для Луганской ТЭС», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что иной возможности обеспечить достаточный запас топлива на станции нет, а также добавили, что главный приоритет текущего отопительного сезона – «стабильное обеспечение тепло- и электроснабжением».

В публикации отмечается, что переход с угля на газ даст возможность безубыточной деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС. В украинском ведомстве добавили, что использование подобной практики на других тепловых электростанциях страны пока не планируется.

Ранее депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов заявил, что Луганская область находится на грани «техногенной катастрофы» из-за прекращения поставок угля.