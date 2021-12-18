Беларусь заявила о готовности разместить ядерное оружие на своей территории

Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic, фрагменты которого в субботу приводит агентство БелТА.

«То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — сказал Макей.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск предложит Москве разместить ядерное оружие на своей территории в том случае, если НАТО разместит ядерное оружие в Польше.