Беспилотники Bayraktar поступили на вооружение Погранслужбы Кыргызстана

Беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar поступили на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана. Об этом сообщила в субботу пресс-служба президента республики.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 декабря, осмотрел беспилотные летательные аппараты Bayraktar, поступившие на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики», — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, главе государства «рассказали о системе управлениями этими аппаратами и продемонстрировали их работу».

«Данные аппараты полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ», — уточняется в сообщении.

Ранее кыргызские власти объявили о намерении приобрести Bayraktar и несколько российских беспилотников «Орион».