Американские генералы предрекли США гражданскую войну

Американские генералы в отставке Пол Итон, Антонио Тагуба и Стивен Андерсон опасаются, что после президентских выборов в 2024 году в США может разгореться гражданская война. Об этом сообщает газета The Washington Post..

«Одним из преимуществ нашей армии является разнообразие личного состава. Это набор личностей с разными убеждениями и происхождением. Однако без постоянного поддержания порядка бунт внутри вооруженных сил, отражающий разлад в обществе, вполне реален», — написали военные.

Они считают, что именно эти разногласия могут разделить военных на два лагеря. По мнению генералов, ситуация со штурмом Капитолия сторонников экс-президента Дональда Трампа в январе 2021 года продемонстрировали отрицательные стороны политических и военных структур. Они призвали «очистить» американскую армию от тех людей, которые не привержены конституции и гражданскому выборному процессу.

Ранее сообщалось, что эксперт предрек США гражданскую войну из-за снижения численности белого населения.