Страны Северной Европы и Балтии не приняли предложения России по НАТО

В министерствах обороны государств Северной Европы и Балтии заявили, что западные страны не могут согласиться с предложениями России по НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Эстонии.

По их словам, министры обороны стран Северной Европы и Балтии провели видеоконференцию, в ходе которой пришли к выводу, что Россия представляет наибольшую военную угрозу для Европы, поэтому они не могут согласиться с требованиями России касательно альянса.

Речь идет о министерствах обороны Финляндии, Эстонии, Швеции, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы и Исландии.