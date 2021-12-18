В России солдат зашил себе рот после ссоры с девушкой

В челябинском Чебаркуле солдат, проходивший срочную воинскую службу, поругался с девушкой и зашил себе рот. Об этом сообщает издание «Курс дела».

По предварительным данным, 19-летний срочник нанес себе вред, после разговора с возлюбленной по телефону. В ходе диалога у молодого человека и девушки якобы произошел конфликт из-за ревности.

Во время беседы солдат повел себя грубо. В конечном счете служащий заперся в туалете и зашил свой рот.

Для того чтобы зашить рот, юноша воспользовался швейной иглой и трикотажной нитью. При этом скрыть «операцию» срочник смог, надев медицинскую маску.

Вскрылось это, когда к солдату обратился дежурный и не получил ответа.

В скором времени медики сняли швы со рта молодого человек, теперь с ним работают психологи.