Гарибашвили: Посредничество между Азербайджаном и Арменией — пример тесного сотрудничества с Западом

«Соглашение между правительствами Азербайджана и Армении об обмене задержанных армян и карт заминированных территорий является ярким примером тесного сотрудничества с Западом и нашего активного участия в геополитических процессах региона», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили при представлении годового отчета за 2021 год.

Премьер-министр отметил, что Грузия продолжает играть важную роль в международной повестке дня, и ее нынешние связи со стратегическими партнерами в различных областях еще более активизировались, пишет АПА.