Netflix запускает реалити-шоу про TikTok

У самого популярного американского TikTok дома «Hype House» запускается свое реалити-шоу на Netflix, передает PeopleTalk.

«Теперь-то к тиктокерам будут относится куда более серьезно. Это уже не те просто танцующие и кривляющиеся на камеру подростки. Это новые звезды. Уже 7 января 2022 года мы сможем посмотреть на жизнь блогеров в TikTok доме. Правда, очень интересно, как проходят съемки самых вирусных тиктоков? В реалити-шоу мы увидим всем известных Никиту Драгун, Ларри Меррита, LilHadi и других популярных американских блогеров. (В состав «Hype House» входят 20 человек). От скромного начала до мировой славы – это истории самых популярных личностей в социальных сетях. Они влюбляются, вместе развиваются и готовы к следующему этапу своей карьеры», — заявляют продюсеры шоу.