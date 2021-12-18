Драчуны-болельщики прервали матч Кубка Франции

На парижском стадионе «Шарлети» из-за столкновений между болельщиками прервали матч 1/32 финала Кубка Франции между футбольными клубами «Париж» и «Лион», первый тайм встречи завершился со счётом 1:1, пишет издание Fet French Football News.

После этого между фанатами клубов на трибунах начались столкновения. Некоторые болельщики в пылу драки бросали зажженные файеры и выбегали на поле. Организаторы матча объявили, что в связи с происходящим на стадионе продолжения игры не будет.

Позднее в социальных сетях появилась информация о том, что президенты клубов обвиняют друг друга в жестокости фанатов, из-за которой игра была отменена, и грозят судебными разбирательствами.