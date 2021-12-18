Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу

Россия в субботу официально выходит из Договора по открытому небу. Решение покинуть соглашение Москва приняла после того, как из него вышли США, а их европейские союзники отказались дать российской стороне гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над территорией России, не будет передаваться в Вашингтон, сообщает РИА Новости.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени являлись 34 государства.