Турция и Азербайджан могут наладить совместное производство боевых самолетов

«Наши двери для совместного производства национальных боевых самолетов открыты для стран, которые хотят сотрудничать с нами. Переговоры по этому вопросу ведутся с такими странами, как Азербайджан, Пакистан, предлагаем объединить наши усилия», сообщил в ходе интервью CNN-Turk директор Главного управления оборонной промышленности Администрации президента Турции Исмаил Демир.

Исмаил Демир добавил, что Турция поддерживает инициативу по использованию странами опыта, знаний и навыков Турции в области авиации и оборонной промышленности: «Естественно, у каждой страны есть свои навыки и способности. Мы будем продолжать развивать эти шаги со странами, согласившимися с нашими предложениями, и мы считаем, что эти шаги принесут положительные результаты».