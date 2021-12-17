Акульи белки способны нейтрализовать SARS-CoV-2 и другие коронавирусы

Биологи обнаружили белки из иммунной системы акул, которые нейтрализуют вирус SARS-CoV-2 и другие коронавирусы. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications.

Белки VNAR, напоминающие по воздействии антитела, не будут сразу пригодны для терапии людей, но помогут подготовиться к следующим всплескам эпидемий. «Большая проблема в том, что существует ряд коронавирусов, которые вот-вот появятся у людей, – говорит Аарон Лебо из Висконсинского университета в Мадисоне (США). – То, что мы делаем – это подготовка арсенала терапевтических средств на основе VNAR против будущих эпидемий SARS».

VNAR в десять раз меньше антител человека, и они могут связываться с белками вируса рядом уникальных способов, что делает их противовирусное действие необычайно сильным. «Эти небольшие антителоподобные белки могут проникать в укромные уголки и трещины, недоступные человеческим антителам, – говорят авторы. – Это позволяет им распознавать структуры в белках, которые наши антитела не могут».

Так, один из белков VNAR, 3B4, прочно прикрепляется к бороздке на вирусном спайковом белке рядом с местом, которым вирус связывается с клетками человека, и, по-видимому, блокирует этот процесс прикрепления. Эта бороздка очень похожа у разных коронавирусов, поэтому 3B4 может нейтрализовать, например, вирус MERS-CoV и другие.

В будущем ученые надеются разработать на основе VNAR дешевое и удобное противовирусное средство.