Сторонники Джонсона проиграли допвыборы

Консервативная партия, которую возглавляет британский премьер-министр Борис Джонсон, впервые за 200 лет проиграла дополнительные выборы в Палату общин по округу Северный Шропшир. Как сообщает NBC News, консерватор Нил Шастри-Херст получил 31,6% голосов, кандидат от либеральных демократов Хелен Морган — 47,2%.

При этом лейбористы получили 9,7%, а «зеленые» — 4,6%.

«Сегодня вечером жители Северного Шропшира выступили от имени британского народа. Они громко и четко сказали: «Борис Джонсон, вечеринка окончена», — заявила Хелен Морган после объявления результатов.

Дополнительные выборы были объявлены после того, как член Палаты общин Оуэн Патерсон ушел в отставку из-за скандала с нарушением правил лоббирования. Он взял около полумиллиона фунтов у двух компаний и пытался повлиять на политику правительства.